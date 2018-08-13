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السجن 10سنوات لطالب والمؤبد لـ5 أساتذة فى خلية"جامعة الأزهر"

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:14 ص
السجن 10سنوات لطالب والمؤبد لـ5 أساتذة فى خلية"جامعة الأزهر" المستشار جعفر نجم الدين-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بالسجن المشدد 10سنوات لطالب والمؤبد لـ 5 آخرين من أساتذة بجامعة الأزهر، متهمين بإصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم الإرهابى المسئولين عن التحرك داخل القطاع الطلابى بجامعة الأزهر، فى القضية المعروفة بـ"خلية جامعة الأزهر".
 
 
كانت المحكمة بعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور، أصدرت حكما غيابيا على المتهمين "رامى.س"، و"عبد الباسط.ع"، و"عزمى. م"، و"على.م"، و"محمود. أ"، و"عبد الرحمن.أ" بالسجن المؤبد قبل اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم.
 
وبدأت القضية بورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطنى باستمرار قيادات التنظيم الإخوانى فى إصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم المسئولين عن التحرك بالقطاع الطلابى فى جامعة الأزهر، والتى تعمل لتنفيذ الخطط الأساسية للتنظيم داخل الكليات والمعاهد وتعتمد على عدة محاور منها تفعيل استمرار الحراك الثورى بالحرم الجامعى وخارجه.
 
وأشارت التحريات إلى أن الخلية كانت تهدف لاستقطاب الطلاب الجدد غير المرصودين أمنيا لصفوف التنظيم الإخوانى من خلال توفير الدعم المالى وتحمل نفقات الإقامة والدراسة والتواصل فيما بينهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والمكالمات الهاتفية لتحديد مواعيد الفعاليات وخطة التحرك داخل الحرم الجامعى؛ وكشفت التحريات أن الخلية كانت تهدف لوضع مناهج تربوية والسلبيات المتعلقة بانتظام عمل الأسر الإخوانية.

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