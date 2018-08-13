video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة تستورد 192 ألف طن لحوم ومنتجات ألبان لطرحها بالأسواق قبل العيد

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:22 م
الزراعة تستورد 192 ألف طن لحوم ومنتجات ألبان لطرحها بالأسواق قبل العيد الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

تلقت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تقريرا من الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن استيراد المنتجات ذات الأصل الحيوانى.

جاء بالتقرير أنه تم استيراد 54 ألفا و992 طنا من اللحوم المجمدة والمبردة، و17 ألفا و583 طنا من الدواجن المجمدة، و84 ألفا و376 طنا من الأسماك ومنتجاتها و69 ألفا و477 طنا من الألبان ومنتجاتها و34 ألفا و274 طنا من منتجات لحوم مجمدة، وهى شحنات تم استيرادها خلال الثلاثة شهور الماضية، تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، إن جميع شحنات اللحوم الواردة إلى البلاد تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية ، مؤكدة أن هناك تكليفات للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومجازر اللحوم استعدادا للعيد، لافتا إلى أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية واللحوم وفقا للاشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر خطة وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى.. 20% تخفيضات بمنافد طرح السلع.. ذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر.. و27 مديرية تحكم قبضتها على أسواق بيع العجول واللحوم.. منع الإجازات.. وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

وزارة الزراعة

استيراد اللحوم

الخدمات البيطرية

أسواق اللحوم

استيراد الماشية




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة