الزراعة تستورد 192 ألف طن لحوم ومنتجات ألبان لطرحها بالأسواق قبل العيد

تلقت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تقريرا من الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن استيراد المنتجات ذات الأصل الحيوانى.

جاء بالتقرير أنه تم استيراد 54 ألفا و992 طنا من اللحوم المجمدة والمبردة، و17 ألفا و583 طنا من الدواجن المجمدة، و84 ألفا و376 طنا من الأسماك ومنتجاتها و69 ألفا و477 طنا من الألبان ومنتجاتها و34 ألفا و274 طنا من منتجات لحوم مجمدة، وهى شحنات تم استيرادها خلال الثلاثة شهور الماضية، تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، إن جميع شحنات اللحوم الواردة إلى البلاد تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية ، مؤكدة أن هناك تكليفات للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومجازر اللحوم استعدادا للعيد، لافتا إلى أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية واللحوم وفقا للاشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن.