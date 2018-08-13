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الرئيس السيسي: مصر تؤيد الجهود للتوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:09 م
الرئيس السيسي: مصر تؤيد الجهود للتوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى
كتب – محمد الجالى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر تؤيد الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وأهمية تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف السياسية.
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس اليمنى عبد ربه منصورهادى، فى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، اليوم الإثنين: إننا نُرحب بجهود المبعوث الأممى إلى اليمن، الساعية لاستئناف المفاوضات، وفقاً للمرجعيات الأساسية المتفق عليها دولياً، وفى مقدمتها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216.
 
 
 
 

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