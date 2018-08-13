الرئيس الأفغانى يأمر بإرسال تعزيزات أمنية إلى مدينة غزنى

كابول (أ ش أ)

أمر الرئيس الأفغانى أشرف غانى بإرسال مزيد من القوات إلى مدينة غزنى الواقعة تحت الحصار لليوم الرابع على التوالى بعد أن شن مئات من مقاتلى طالبان هجوما على المدينة فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضى.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم الرئاسة هارون تشاخانصورى، إن الرئيس الأفغانى عقد اجتماعا طارئا الليلة الماضية حيث أطلعه حاكم إقليم غزنى وقادة الجيش ورئيس المديرية الوطنية للأمن والشرطة على مستجدات الأوضاع فى مدينة غزنى.

وكان رئيس هيئة الأركان فى الجيش الأفغانى الجنرال محمد شريف يافتالى، قد أكد أن جميع المواقع الاستراتيجية لمدينة غزنى أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الأفغانية، إلا أنه أشار مع ذلك إلى أن القوات الأفغانية تواجه عقبات أثناء عمليات التطهير حيث اتخذ المسلحون مواقع داخل المنازل والمتاجر والمجمعات المدنية الأخرى.