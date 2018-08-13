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الرئاسة اليمينة: هادى يشكر السيسي لجهود مصر الداعمة لليمن

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:04 م
الرئاسة اليمينة: هادى يشكر السيسي لجهود مصر الداعمة لليمن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
إيمان حنا
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بدأ منذ قليل، لقاء الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتناول المباحثات الرسمية عددا من الملفات الحيويه والمتصلة بالعلاقات الثنائية والقضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مجالات التعاون بأفاقها الرحبه فى مختلف المجالات وتقديم الشكر والامتنان لجهود مصر ومواقفها الأخوية الداعمة لليمن وقيادتها الشرعيه فى إطار دول التحالف العربى لدعم الشرعية، وتثمين تلك المواقف الأصيله مع اليمن فى مختلف الأزمات والمحن، حسبما أكد بيان الرئاسة اليمنية.

وتأتى الزيارة فى إطار التعاون والتكامل الذى يجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ويتضمن برنامج الرئيس الحافل لقاءاته بأمين عام جامعة الدول العربيه ورئيس مجلس النواب المصرى، إضافة إلى لقائه بالفعاليات السياسيه والاجتماعية وغيرها. 

 


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