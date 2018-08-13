الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 601 جنيه فى أدنى سعر خلال 2018

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب فى مصر أدنى سعر له خلال عام 2018، عقب أن تراجعت سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة أدنى مستوى لها منذ مارس 2017.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر رواجا ومبيعا فى سوق الصاغة بمصر 601 جنيها ليعود الذهب لأسعار عام 2017 فى ظل استمرار التراجع الحاد فى سعر الذهب عالميا فى ظل قوة الدولار وارتفاعه أمام العملات الأخرى.



وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:



الذهب عيار 18 سجل اليوم 515 جنيها

الذهب عيار 21 سجل اليوم 601 جنيه

الذهب عيار 24 سجل اليوم 686 جنيها

الجنيه الذهب :4808 جنيهات

أوقية الذهب: 1203 دولارات



ويشهد سوق الذهب حاليا حالة رواج فى مبيعات المعدن النفيس، فى ظل التراجع الكبير فى أسعار الذهب بسوق الصاغة، لتصل مبيعات الذهب حاليا أعلى نقطة فى عام 2018، بعد ارتفاعات غير مسبوقة للذهب خلال الربع الأول من العام الجارى.





