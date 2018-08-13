الدفاع العراقية: إحباط عملية إرهابية فى الفلوجة بمحافظ الأنبار

بغداد(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الاثنين، إحباط عملية إرهابية، بواسطة دراجة نارية مفخخة فى قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الوزارة ـ فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ أن الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات شرق الأنبار وبمعلومات دقيقة تمكنت من إحباط عملية إرهابية بواسطة دراجة نارية لاستهداف الأبرياء فى الفلوجة.

وأشارت الوزارة إلى أن عناصر الاستخبارات العسكرية تمكنوا من تحديد موقعها فى ضوء المعلومات المتوفرة، وتم تفكيكها من قبل الوحدات الهندسية التابعة للقيادة بلا حادث يذكر.

وكان رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى قد أعلن فى ديسمبر الماضى، تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابى.

من ناحية أخرى أصدرت محكمة جنايات نينوى العراقية اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق إرهابى ارتكب جرائم عديدة فى المحافظة، بينها اغتيالات ضد القوات الأمنية .

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس عبد الستار بيرقدار - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية" - إن "محكمة جنايات نينوى نظرت قضية متهم أدين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى وقضت بإعدامه بعد ثبوت ارتكابه أعمالا إجرامية ".

وأضاف بيرقدار أن " المتهم قام باغتيال عدد من أفراد الشرطة والجيش بأسلحة كاتمة للصوت مع زرع عبوات ناسفة فى منطقة باب البيض ومنطقة قبر البنت ومنطقة البورصة ومنطقة وادى حجر فى نينوى"، مشيرا إلى أن " المتهم قام بإعدام عدد من المدنيين فى منطقة باب الحديد وشارع غازى ومنطقة السجن فى مدينة الموصل، واشترك بما يسمى (غزوات) ضد القوات الأمنية المشتركة".

يذكر أن القضاء العراقى يصدر أحكاما بالإعدام والسجن بحق متهمين بالانتماء لعناصر إرهابية وجنائية.