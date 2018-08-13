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الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:01 م
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الداخلية الإيطالية ترفض رسو سفينة الإنقاذ أكواريوس فى موانئ البلاد

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:49 م
الداخلية الإيطالية ترفض رسو سفينة الإنقاذ أكواريوس فى موانئ البلاد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى
أ ش أ
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رفض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى رسو سفينة إنقاذ المهاجرين (أكواريوس) فى إيطاليا.. قائلا إنه بإمكانها أن ترسو فى أى مكان آخر.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أن سالفينى،  زعيم حزب (رابطة الشمال) اليمينى فى إيطاليا، قاد الموقف الصارم للحكومة الإيطالية الجديدة بشأن المهاجرين، التى رفضت رسو سفينة البحث والإنقاذ (أكواريوس) فى الموانئ الإيطالية.

يُذكر أن (أكواريوس)، التى تستأجرها منظمة غير حكومية، رفضت إيطاليا ومالطا فى شهر يونيو الماضى السماح لها بالرسو، إذ انتهى الأمر بها بالذهاب إلى إسبانيا، وعلى متنها أكثر من 600 مهاجر.

 

 


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سالفينى

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سياسة




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