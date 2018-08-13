الخارجية الروسية: المزاعم فى قضية سكريبال لا أساس لها من الصحة

رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن مزاعم ضلوع موسكو فى تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بلدة سالزبرى الانجليزية لا أساس لها من الصحة ، كانت الواقعة قد تسببت فى فرض مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية على روسيا.

وقالت الوزارة في بيان "نعتبر المزاعم التى لا أساس لها من الصحة عن ضلوع روسيا فى حادث سالزبرى ، محاولة أخرى لرسم صورة لبلادنا كدولة تتعامل مع التزاماتها الدولية بشكل غير مسئول".

وقالت واشنطن يوم الأربعاء إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بحلول نهاية أغسطس ، بعد أن توصلت إلى أن موسكو استخدمت غاز أعصاب ضد سكريبال وابنته فى بريطانيا.