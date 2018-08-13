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الحكومة توضح حقيقة منع الاختلاط بالجامعات‎ مع بداية العام الدراسى ‏الجديد

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:13 م
الحكومة توضح حقيقة منع الاختلاط بالجامعات‎ مع بداية العام الدراسى ‏الجديد محاضرة جامعية - أرشيفية
كتبت ــ هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن صدور قرار رسمي بمنع الاختلاط في الجامعاتالمصرية مع بداية العام الدراسي ‏الجديد 2018-2019 وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات في الأسبوع، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأكدت  وزارة التعليم العالى أنه لم يصدر أي قرار رسمي من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات خاص بمنع اختلاط البنين والبنات وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا فيما يخص كود الملابس، ويتم التعامل الفوري من جانب رؤساء الجامعات مع أي خروج عن الأعراف الجامعية، مؤكدة على أن الجامعات المصرية تشهد حالياً تطويراً كبيراً، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، مع تقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب المصري على أعلى مستوى من الاستعداد العلمي والفني ‏ليكون قاطرة التنمية والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.‏

 


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