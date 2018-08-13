الحكومة تنفى فرض ضرائب على مقابر دفن الموتى

كتبت ــ هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض الحكومة ضرائب على مقابر دفن الموتى خلال الفترة القادمة، وذلك تزامناً مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت المالية أنه لم يتم فرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.

وأشارت الوزارة إلى أن قانون الضريبة العقارية ليس بجديد ولكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه في عام 2013 حتى الآن، ولفتت وزارة المالية إلى أن القانون واللائحة التنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.