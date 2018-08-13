الحكومة تعلن الاستجابة لليوم السابع وحل مشكلة شارع جعفر والى بالمطرية

كتبت هند مختار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع ما يرد اليها من شكاوى من المواطنين، وما يتم رصده من مطالبات عبر وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على سرعة حل المشكلات التى تواجه المواطنين، بما يسهم فى تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة لهم، ورفع معدلات الاداء المتعلقة بها، مشدداً على ضرورة التواجد المستمر لكافة القيادات التنفيذية بمختلف المواقع داخل المحافظات للتعامل الفورى مع أى مشكلات وسرعة حلها، فضلاً عن تكثيف الحملات لإزالة أى تعديات أومخالفات.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل مع ما يرد للمنظومة من شكاوى ومطالبات فى الأيام الأخيرة، حيث أوضح، أنه فيما يتعلق بشكوى أهالى شارع جعفر والى بحى المطرية بمحافظة القاهرة، والتى أبرزها موقع "اليوم السابع"، بشأن تجاهل وإهمال مسئولى الحى التعامل مع حُفر كبيرة بالشارع ناتجة عن أعمال مد كابلات كهرباء، الأمر الذى أدى إلى تكدس حركة المرور بالشارع، وتشويه مظهره الجمالى، وبالمتابعة مع حى المطرية أفاد أنه جار الانتهاء من أعمال مد الكابلات، والتى تتم بتصريح من الحى، وسوف يتم إعادة الشئ لأصله مباشرة بعد الانتهاء من الأعمال.

وأضاف: فيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين المنشورة على موقع "برلمانى" الإلكترونى، حول صور الإهمال التى أصابت الحى الأول بمدينة العبور، وتحوله الى منطقة عشوائية، وزيادة نسب التعديات به وانتشار المحلات المخالفة وسط الأبنية السكنية، وبالتواصل مع جهاز تنمية مدينة العبور أفاد بأنه تم تطوير الحى الأول بمناطقة الأربع.

وأوضح الحى: " شمل التطوير أعمال رصف الطرقن وأعمال تنسيق الموقع، إلى جانب رفع كفاءة المرافق بالعمارات، وإقامة عدد كاف من أماكن الانتظار داخل الحى، باعتباره من الأحياء المزدحمة بالمدينة"، مشيرا إلى شن العديد من الحملات النهارية والليلية بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع أى تعديات أومخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها، ومن بينها ما يتم اصداره وتنفيذه من قرارات الغلق والازالة للمحلات الموجودة بالمخالفة وسط الابنية السكنية.

وحول مناشدة أحد المواطنين لوزير الشباب والرياضة من خلال موقع "اليوم السابع" للعمل على تطوير مركز شباب بنى حميل بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وإعادة تأهيله، أشار التقرير إلى أن وزارة الشباب والرياضة، أفادت أنه تم تكليف مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بتحديد الأعمال المطلوبة لتطويرالمركز والملعب، حتى يمكن إدراجها ضمن مراحل التطوير القادمة التى تتم للمنشآت الشبابية والرياضية خلال عام 2018/2019.

وفيما يخص ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع العقار رقم 36 الكائن بشارع الشيخ عبد الحميد بمنطقة فيكتوريا بالاسكندرية، لكونه آيلا للسقوط ويهدد حياة المواطنين، والذى أشار إليه الإعلامى أسامة كمال، خلال برنامجه المذاع على قناة "dmc"، فقد أفادت محافظة الإسكندرية أنه تم تنفيذ قرار هدم العقار المكون من أربعة أدوار، وإزالته بالكامل، حفاظاً على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة.

تجدر الإشارة إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http://shakwa.eg، وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528.)