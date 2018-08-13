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الحكومة تستعد لزيارة الرئيس السيسى للصين باتفاقيات بالكهرباء والإسكان والنقل

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:56 م
الحكومة تستعد لزيارة الرئيس السيسى للصين باتفاقيات بالكهرباء والإسكان والنقل الحكومة تستعد لزيارة الرئيس السيسى للصين
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع وحدة الصين، بحضور وزراء الكهرباء، الاستثمار، البترول، النقل، الزراعة، الصناعة، ونائبي وزير الإسكان، ومساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وممثلي بعض الجهات المعنية.
 
وبحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى الصين المقررة في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، حيث تم مراجعة موقف المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، والاتفاقات المزمع توقيعها، وذلك في قطاعات عدة منها: الكهرباء، والنقل، والإسكان، والتعليم.
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز التعاون المصري الصيني على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، لتمويل وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية التنموية وضخ استثمارات في قطاعات مهمة. 
 
وشهد الاجتماع بحث مجالات التعاون المقترح دفعها خلال الزيارة الرئاسية المرتقبة، والتي تتضمن قطاع النقل من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي للربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية لإيجاد المزيد من فرص العمل، وقطاع تطوير التعليم، إلى جانب قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف بالحمراوين، فضلاً عن اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء المرحلة الثانية من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.  
 
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