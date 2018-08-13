الحكومة العراقية تنفى صحة ما تردد بشأن زيارة مرتقبة للعبادى إلى تركيا

بغداد (أ ش أ)

نفى سعد الحديثى المتحدث باسم رئاسة الوزراء فى العراق صحة ما تردد بشأن اعتزام رئيس الوزراء حيدر العبادى زيارة تركيا خلال الأسبوع الجارى.

وقال الحديثى ـ فى تصريح خاص لراديو ( سوا) الأمريكى اليوم الاثنين، إن الحكومة لم تحدد أى موعد بعد لزيارة إيران أو تركيا.

وأضاف قائلا "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ، وأى تسريبات إعلامية نحن غير معنيين بها، حين أبلغ رسميا بزيارة مرتقبة نتحدث فورا عن تفاصيلها ومحاورها".

وكان مسؤول عراقى قد صرح أمس الأحد، بأن رئيس الوزراء حيدر العبادى، الذى كان مقررا أن يتوجه إلى تركيا وإيران الأسبوع الجارى، سيقوم بزيارة أنقرة فقط دون طهران، بسبب عدم تكامل الإعداد المسبق للزيارة.