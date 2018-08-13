video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة العراقية تنفى صحة ما تردد بشأن زيارة مرتقبة للعبادى إلى تركيا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:54 ص
الحكومة العراقية تنفى صحة ما تردد بشأن زيارة مرتقبة للعبادى إلى تركيا رئيس وزراء العراق حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

نفى سعد الحديثى المتحدث باسم رئاسة الوزراء فى العراق صحة ما تردد بشأن اعتزام رئيس الوزراء حيدر العبادى زيارة تركيا خلال الأسبوع الجارى.

وقال الحديثى ـ فى تصريح خاص لراديو ( سوا) الأمريكى اليوم الاثنين، إن الحكومة لم تحدد أى موعد بعد لزيارة إيران أو تركيا.

وأضاف قائلا "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ، وأى تسريبات إعلامية نحن غير معنيين بها، حين أبلغ رسميا بزيارة مرتقبة نتحدث فورا عن تفاصيلها ومحاورها".

وكان مسؤول عراقى قد صرح أمس الأحد، بأن رئيس الوزراء حيدر العبادى، الذى كان مقررا أن يتوجه إلى تركيا وإيران الأسبوع الجارى، سيقوم بزيارة أنقرة فقط دون طهران، بسبب عدم تكامل الإعداد المسبق للزيارة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العبادى يزور تركيا وإيران الأسبوع المقبل

مسئول عراقى يؤكد عدم ذهاب العبادى إلى طهران

الحكومه العراقيه

تركيا

حيدر العبادى

العراق




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة