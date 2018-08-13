الجيش اليمنى يحرر مديرية الدريهمى بالكامل فى اليمن ويأسر 100 حوثى

كتب: محمد الأحمدى

قال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش الوطنى تمكنت من تحرير مديرية الدريهمى جنوبى محافظة الحديدة بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثى.

وقال نائب ركن عمليات اللواء الثانى عمالقة العقيد أحمد الجحيلى، إن قوات الجيش الوطنى اليمنى شنت هجوما عنيفا على مدينة الدريهمى من عدة محاور، تمكنت خلاله من تحرير مديرية الدريهمى بالكامل.

وأكد العقيد الحجيلى أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد، علاوة على أسر نحو 100 من عناصرها، فيما قوات الجيش اليمنى استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثى الانقلابية القادمة من مديرية بيت الفقيه وعدد من خطوط الإمداد الأخرى.