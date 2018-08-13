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الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:49 م
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الجيش السورى يحرر عدة مناطق فى بادية السويداء ويضيق الخناق على داعش

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:00 م
الجيش السورى يحرر عدة مناطق فى بادية السويداء ويضيق الخناق على داعش الجيش السورى- أرشيفية
أ ش أ
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تقدمت وحدات من الجيش السوري، اليوم الإثنين، فى بادية السويداء، مضيقة الخناق على عناصر تنظيم داعش المتحصنين فى تلول الصفا فى البادية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش حققت تقدما على المحور الشمالى الشرقى فى عمق بادية السويداء وحررت خلال عملياتها (مرقب قبيان) و(حوية غصين) و(الكسيرة) و(تل ابو غانم) شمال تلول الصفا وشمالها الغربى بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيى داعش، مشيرة إلى أن التقدم أسفر عن تدمير نقاط محصنة وبؤر للإرهابيين.

فى سياق آخر، لقى شخصان مصرعهما، اليوم، نتيجة انفجار لغم فى ريف حمص الشمالي.

وأوضحت (سانا) أن لغما من مخلفات الإرهابيين انفجر، ما أسفر عن مقتل شخصين خلال تنقلهما فى أرض زراعية بمحيط قرية (سنيسل) بريف حمص الشمالي.

 

 


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