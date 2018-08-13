الجنايات تستمع لشهود الإثبات فى "ضرب كمين المنوات"

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، سماع الشهود فى جلسة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات".

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول بجلسة اليوم الرائد أحمد سامى، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وقال بعد حلف اليمن، إنه قام بتنفيذ إذن النيابة بضبط المتهمين أحمد ربيع بشارع جمال عبد الناصر ببولاق، وأثناء تنفيذ الإذن بضبط المتهم تم ضبط المتهم وكما تبين تواجد متهم آخر يدعى محمود رمضان، وعثرنا مع الأول على مبلغ مالى 2900 جنيه ولم يضبط مع الثانى أى مضبوطات.

وأضاف الشاهد أن المتهم يسكن فى شقة سكنية مكونة من صالة وحجرتين، ولم يعثر على مضبوطات داخل الشقة.

ونادت المحكمة على الشاهد الثانى بجلسة اليوم، الرائد محمد جمال، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل ضابطا بقطاع الأمن الوطنى بإدارة الإسكندرية، وكلف بضبط المتهم "عيد مليجى" والذى أفادت المصادر بتواجده داخل العقار رقم 480 بدائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية، وقام المتهم بإطلاق النار على القوات مما أسفر عن وفاة المتهم، وبتفتيش الوحدة السكنية عثر على بندقية خرطوش وعدة طلقات.

اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس"، علي محمود عبد الله إمام "محبوس"، أحمد عيد محمد محمد حسين "محبوس"، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس"، وعمرو محمد ابو سريع عطا الله "محبوس"، محمود رمضان محمود عبد الجواد "محبوس"، بأنهم في غضون الفترة من ابريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام إلي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم .

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.