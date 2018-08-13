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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:14 م
خالد صلاح
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الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابى على دورية أمنية أردنية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:01 م
الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابى على دورية أمنية أردنية القوات الأردنية- أرشيفية
أ ش أ
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 أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابى الذى استهدف دورية أمنية أردنية فى مدينة الفحيص أول أمس.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن على الشريف - فى بيان اليوم - ندين بشدة الاعتداء الإرهابى الذى استهدف، أول أمس، دورية أمنية أردنية فى مدينة الفحيص ونتقدم بتعازينا لأهل الشهيد الذى سقط جراء هذا التفجير الإجرامي، كما نعرب عن تضامننا مع الحكومة والشعب الأردنى الشقيق.

وأضاف أن الجزائر التى عانت من ويلات الإرهاب الذى هزمته لوحدها بفضل تضحيات شعبها وقواتها الأمنية وحكمة قيادتها، تعلم يقينا أن القضاء على هذه الآفة واقتلاع جذورها ‏لا يمكن أن يتأتى إلا بتضافر جهود كل مكونات المجتمع الدولى وكل الفاعلين الدوليين من خلال العمل ضمن استراتيجية متضامنة، موحدة ومتكاملة.

 


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