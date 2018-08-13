"التموين": إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعى لإضافة المواليد الجدد تجنبا للزحام

كتب عمرو دويدار

قال فوزى عفيفى، مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين، إن قرار إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعى وبرنت التأمينات من الإجراءات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد جاء منعاً للزحام.

وتابع عفيفى خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، "الدكتور على المصيلحى وزير التموين، اجتمع مع وزيرة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وقررا إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعى وبرنت التأمينات تجنبا لحدوث زحام بالمكاتب".