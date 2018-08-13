video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين": إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعى لإضافة المواليد الجدد تجنبا للزحام

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:43 م
"التموين": إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعى لإضافة المواليد الجدد تجنبا للزحام فوزى عفيفى مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين
كتب عمرو دويدار
إضافة تعليق

قال فوزى عفيفى، مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين، إن قرار إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعى وبرنت التأمينات من الإجراءات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد جاء منعاً للزحام.

وتابع عفيفى خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، "الدكتور على المصيلحى وزير التموين، اجتمع مع وزيرة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وقررا إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعى وبرنت التأمينات تجنبا لحدوث زحام بالمكاتب".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين يعين فوزى عفيفى مدير عام للبطاقات والسلع الغذائية

التموين

اخبار مصر

فوزى عفيفى

صاله التحرير




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة