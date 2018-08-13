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التعليم تعلن نتيجة الدور الثانى لـ"أبنائنا فى الخارج" على موقعها

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:39 م
التعليم تعلن نتيجة الدور الثانى لـ"أبنائنا فى الخارج" على موقعها طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور رضا السيد حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات (أبناؤنا فى الخارج) اعتمد نتيجة امتحانات (أبناؤنا فى الخارج) للدور الثانى.

وأعلن حجازى، أن النسبة المئوية للنجاح فى امتحانات (أبناؤنا فى الخارج) للعام الدراسى الحالى قد بلغت (96,9%) وقد قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإعلان النتيجة وإتاحتها على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة صباح اليوم الاثنين الموافق 13/8/2018 بحيث يمكن للطالب وولى الأمر الاطلاع على النتيجة من خلال رقم الجلوس أو الرقم القومى للطالب عبر الرابط التالى..اضغط هنا

 

كما أعلن أن إحصاء نتيجة امتحانات (أبناؤنا فى الخارج) للدور الثانى قد جاء على النحو التالي:

- عدد طلاب الدور الثانى: (1625) طالبًا/ طالبة.

- عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان: (793) طالبًا/ طالبة.

- عدد الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان: (832) طالبًا/ طالبة.

- عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح: (762) طالبًا/ طالبة.

- عدد الطلاب الراسبين: (31) طالبًا/ طالبة.

جدير بالذكر أن امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" للدور الثانى، والتى تنظمها وتُشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لجميع الصفوف الدراسية اعتبارًا من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى العام كانت قد بدأت هذا العام فى 7/7/2018 وانتهت فى 17/7/2018 وتم عقدها فى عدد (41) سفارة وقنصلية على مستوى دول العالم التى يوجد لمصر تمثيل دبلوماسى بها.

ومن جهته، أكد محمد صديق مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ 

القرار على أن إعلان النتيجة على الموقع الإلكترونى للوزارة يأتى ضمن الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الوزارة من خلال بوابة مركز المعلومات.

 


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