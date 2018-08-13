"التعليم" تدرج طالبين ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة بعد تظلمهما

قال الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم إدراج طالبين ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة بعد تظلمهما وحصولهما على درجات زيادة، مؤكدًا على أن كل طالب سوف يحصل على حقة سواء درجات أو ترتيب ضمن قائمة الأوائل.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أحد الطلاب هو أحمد خالد عبد القادر، حيث تم إدراجه ضمن قائمة أوائل الثانوية على مستوى الجمهورية بعد زيادة درجاته فى مادة الفيزياء التى تظلم منها، ليصبح ترتيبه الأول مكرر على شعبة علمى علوم بجموع 409.5 بدلا من 409.