video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى تعلن إنهاء تأمين الشهادات الجامعية بباركود وعلامة مائية 2019

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:59 م
التعليم العالى تعلن إنهاء تأمين الشهادات الجامعية بباركود وعلامة مائية 2019 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ــ وائل ربيعى
إضافة تعليق

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعات المصرية على وشك الانتهاء من منظومة تأمين الشهادات لمرحلة البكالوريس والدرسات العليا، وذلك بوضع باركود وعلامات مائية على هذه الشهادات وسوف يتم الانتهاء منها كليا عام 2019.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم، أن ما يثار عن تورط جامعات مصرية بشهادات مزورة لطلاب كويتين أمر غير صحيح تماما، مشيرا إلى أن التعاون المصرى الكويتى فى تحقيقات الشهادات المزروة متواصلا، نافيا ما يثار عن أى خلاف بين مصر والكويت بسبب هذه القضية، مؤكدا أن الشهادات المزورة التى منحت لطلاب من دولة الكويت، لم تصدر من جامعات مصرية، ويوجد بعض الاشخاص الخارجين استغلوا عددا من الطلاب ويتم حاليا التعاون بين البلدين عن طريق الملحقية الثقافية المصرية بالكويت، ووزارتى التعليم العالى بالبلدين وسوف يتم تطبيق أقصى عقوبة على أى شخص يثبت تورطه فى هذه القضية.

وطالب عبد الغفار بالتوقف عن ترويج هذه الشائعات بهذا الشأن لأنها تمثل حربا على ملف الوافدين بمصر الذى يعد من أهد مصادر الدخل القومى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى: شائعة عدم الاختلاط بين البنين والبنات كوميديا ساخرة

وزير التعليم العالى

الشهادات المزورة

تامين الشهادات الجامعية




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة