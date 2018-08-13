التعليم العالى تعلن إنهاء تأمين الشهادات الجامعية بباركود وعلامة مائية 2019

كتب ــ وائل ربيعى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعات المصرية على وشك الانتهاء من منظومة تأمين الشهادات لمرحلة البكالوريس والدرسات العليا، وذلك بوضع باركود وعلامات مائية على هذه الشهادات وسوف يتم الانتهاء منها كليا عام 2019.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم، أن ما يثار عن تورط جامعات مصرية بشهادات مزورة لطلاب كويتين أمر غير صحيح تماما، مشيرا إلى أن التعاون المصرى الكويتى فى تحقيقات الشهادات المزروة متواصلا، نافيا ما يثار عن أى خلاف بين مصر والكويت بسبب هذه القضية، مؤكدا أن الشهادات المزورة التى منحت لطلاب من دولة الكويت، لم تصدر من جامعات مصرية، ويوجد بعض الاشخاص الخارجين استغلوا عددا من الطلاب ويتم حاليا التعاون بين البلدين عن طريق الملحقية الثقافية المصرية بالكويت، ووزارتى التعليم العالى بالبلدين وسوف يتم تطبيق أقصى عقوبة على أى شخص يثبت تورطه فى هذه القضية.

وطالب عبد الغفار بالتوقف عن ترويج هذه الشائعات بهذا الشأن لأنها تمثل حربا على ملف الوافدين بمصر الذى يعد من أهد مصادر الدخل القومى.