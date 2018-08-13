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التحالف العربى: السعودية قدمت 60 مليون دولار شهريا لدعم محطات الكهرباء باليمن

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:35 م
التحالف العربى: السعودية قدمت 60 مليون دولار شهريا لدعم محطات الكهرباء باليمن المتحدث باسم التحالف العربى تركى المالكى
كتب أيمن رمضان
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قال العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، إن الحكومة السعودية قدمت 60 مليون دولار شهريا لدعم محطات الكهرباء فى اليمن، فضلاً عن الدعم الكبير الذى يبذله التحالف العربى للتصدى لوباء الكوليرا هناك.

وأضاف "المالكى"، خلال مؤتمر صحفى له منذ قليل، أن انتهاكات الحوثيين كثيرة فى اليمن، منها استغلال الأطفال أحياء وأموات، وتابع: "تستخدمهم وهم أحياء بالزج بهم إلى أرض المعركة، كما تستخدمهم وهم أموات أيضاً من خلال تأليب الرأى العام فى الداخل اليمنى".

وشدد المتحدث باسم التحالف العربى، على أن التحالف يعمل على وقف تجنيد الحوثيين للأطفال والمتاجرة بهم فى أرض المعركة.


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