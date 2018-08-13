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الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:08 م
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البورصة تجرى تجربة إخلاء ناجحة لحريق وهمى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:04 م
البورصة تجرى تجربة إخلاء ناجحة لحريق وهمى محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أجرت البورصة المصرية تجربة إخلاء طوارئ ناجحة للعاملين لحريق وهمى، سعيا منها لتعزيز ورفع درجة الأمن والسلامة، بحضور رئيس البورصة وكافة العاملين.

وتم تنفيذ تجربة الإخلاء فى مبنى البورصة بالقرية الذكية وفقا للمعايير والممارسات العالمية المتبعة فى هذا الشأن، لتجهيز العاملين للتعامل فى حالات الطوارئ، حيث تم إخلاء المبنى بالكامل خلال 3 دقائق ونصف.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن تجربة الإخلاء تأتى فى إطار حرص إدارة البورصة على أمن وسلامة موظفى البورصة من خطر أى حريق محتمل، بتدريبهم على كيفية التعامل مع الحرائق حال حدوثها فى الدقائق الأولى من إندلاعها حتى يأتى فريق الإطفاء.

وأضاف رئيس البورصة، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أن التجربة تعد خطوة ضرورية لضمان تفهم العاملين للخطوات التى يجب القيام بها فى حالات الطوارئ، مؤكدا أن تجربة الإخلاء راعت بشكل كبير الحفاظ على استقرار عملية التداول نظرًا لحساسية العمل داخل البورصة وأهمية ضمان استمرارها دون أو توقف مهما كانت الأسباب.

وتضمنت التجربة عملية محاكاة لكيفية خروج العاملين لإخلاء المبنى، فضلا عن كيفية استخدام طفايات الحرائق ومدى التحقق من صلاحيتها، ومتى يتم استخدام المياه للتعامل بها فى مكافحة الحريق والسيطرة عليه وتعقيم مكان حدوث الحريق، وكيفية إنقاذ المصابين غير القادرين على الحركة وتوصيلهم إلى سيارة الإسعاف.


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اخبار البورصة

تجربة حريق

محمد فريد




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