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الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:47 م
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الاستئناف تتسلم ملف اتهام مجند بقتل نزيل دار أيتام أثناء مطاردة بأكتوبر

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:28 م
الاستئناف تتسلم ملف اتهام مجند بقتل نزيل دار أيتام أثناء مطاردة بأكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تسلمت نيابة استئناف القاهرة ملف التحقيقات فى القضية المتهم فيها مجند بقتل نزيل دار ايتام بمدينة 6 أكتوبر، خلال مطاردته من قبل الأمن بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة، تمهيدًا لتحديد موعد لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم فيما أسند إليه من اتهامات، أمام إحدى دوائر الجنايات بالجيزة.
 
 
وكشفت التحقيقات، عن أن الشاب المتوفى يدعى "حسن.م" وأنه من نزلاء أحدى دور الأيتام بمدينة 6 أكتوبر، وأثناء متابعة قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين مدينة 6 أكتوبر، الحالة الأمنية بالمدينة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، اشتبه رجال المباحث فى عدد من الأشخاص بمحيط الدار، وأثناء تفتيشهم وفحص هويتهم هرب أحدهم، فطارده أفراد القوة، وأطلق مجند النار صوبه، فأصيب بطلق نارى، وسقط على الأرض متوفيا.
 
 
تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد بأنه أثناء متابعة قوة تابعة لإدارة تأمين أكتوبر، للحالة الأمنية بدائرة قسم أول أكتوبر، أمام دار أيتام شاهد رجال المباحث عددا من الأشخاص فى محيط الدار، وأثناء محاولة فحصهم هرب أحدهم، فتم مطاردته، وأطلق أحد أفراد القوة الرصاص، فأصابه بطلق نارى، ما أسفر عن مفارقته الحياة.

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