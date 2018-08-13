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الأموال العامة تضبط قضية فساد بالمحليات داخل محافظة الدقهلية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:08 م
الأموال العامة تضبط قضية فساد بالمحليات داخل محافظة الدقهلية المتهمان
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب  القبض على اثنين من موظفى المحليات لقيامهما بالتواطؤ مع أحد الأشخاص لتمكينه من بناء عقار سكنى مخالف على الأراضى الزراعية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

تلقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها قيام بعض مسئولى الوحدة المحلية بقرية أويش الحجر التابعة لمجلس مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بالتواطؤ مع بعض المواطنين، وتمكينهم من التعدى على أرض زراعية، وبناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال، بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام .

ومن خلال تكثيف الجهود أكدت التحريات صحة الواقعة، وأن وراء الوقائع كلا من إسلام ع. ع 55 سنه ، فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بأويش الحجر التابعة لمجلس مركز ومدينة المنصورة  و عيد ح. ا  57 سنة ، رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة.. مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين  استغلا فى غضون عامى 2011 / 2012 موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع عيد ع.ع- مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضى وأول علوى خارج الحيز العمرانى "أرض زراعية" بدون ترخيص كائن بقرية أويش الحجر، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة بالمخالفة للقانون.. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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