افتتاح معرض المدارس بالتنسيق بين الصندوق الاجتماعى والتضامن بأسيوط

افتتحت اليوم الاثنين فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ورميح عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعى بأسيوط معرض مستلزمات المدارس وعيد الأضحي والذي يستمر حتي ٣١ من شهر أغسطس الحالي.

ومن جانبه أوضح رميح عبد الحسيب أن افتتاح المعرض اليوم من أجل تخفيف العبء عن الأسر المصرية في شراء مستلزمات المدارس، بالإضافة إلي بعض مستلزمات عيد الأضحى.

وأشار عبد الحسيب أن السلع المعروضة بالمعرض مخفضة وبأسعار تناسب الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، بالإضافة إلي عرض بعض منتجات الأسر المنتجة ومشروع الفتيات المعاقات التابع لمديرية التضامن الاجتماعي.

وقال محمد ربيع أحد المشاركين في المعرض بمنتجات شنط المدارس، أن المعرض لاقى إقبالا من أولياء الأمور منذ اليوم الأول بافتتاحه، ويرجع السبب في ذلك إلي عرض المنتجات بأسعار مخفضة عن المحلات خارج المعرض، مشيرا إلي أن هناك إقبالا علي الشنط المصرية أكثر منها عن الشنط المستوردة بسبب ارتفاع سعر الثانية.