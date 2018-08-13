اعتقال عدة أشخاص فى تركيا بزعم تهديد الأمن الاقتصادى

كتب سمير حسنى

أفادت "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل، أن الحكومة التركية تباشر عمليات اعتقال بحق أشخاص بزعم "تهديد الأمن الاقتصادى"، مشيرة إلى أن مدعى عام اسطنبول بدأ تحقيقات مع هؤلاء الأشخاص.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كرر مزاعمه حول المخطط الخارجى لاستهداف الليرة التركية، قائلا "إن تقلبات الليرة التركية، محض مخطط يستهدف تركيا لكن الشعب التركى لن يستسلم".

وأضاف أردوغان أن المستوى الحالى لسعر الصرف الأجنبى لا يمكن تفسيره تفسيرا منطقيا، متابعا "زيادة رسوم واردات المعادن من جانب الولايات المتحدة ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية"، مناشدا الأتراك لليوم الثالث على التوالى لبيع الدولار واليورو من أجل دعم الليرة.

وتابع "أسعار الفائدة أداة استغلال تجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أشد فقرا، لن نقع فى هذا الفخ"، مشيرا إلى أن تركيا ستبحث عن "أسواق جديدة وحلفاء" آخرين بعد تدهور عملة بلاده.