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الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:16 ص
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اضبط مخالفة.. محول كهرباء يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى بمنيا القمح

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:00 ص
اضبط مخالفة.. محول كهرباء يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى بمنيا القمح محول الكهرباء الذى يهدد حياة المواطنين بعزبة بغدادى
الشرقية - فتحية الديب
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أعرب العشرات من أهالى عزبة بغدادى التابعة لقرية سنيطة أبو طوالة، بمنيا القمح بالشرقية، عن استيائهم الشديد من وجود محول كهرباء وسط الكتلة السكنية، ويمثل خطورة على حياتهم، خاصة مع تواجده بجوار أقوام من قش الأرز.

 

ويقول "محمود صلاح السيد" من أبناء العزبة، أن المحول الكهربائى المغذى للعزبة، تم وضعه منذ فترة كبيرة، داخل الكتلة السكنية، وسبق وتم إحترقه أكثر من مرة من شدة حرارة الجو، كما أنه يشكل خطورة على حياة الأطفال المقيمين بالعزبة، لقيامهم باللهو بالقرب منه.

 

وتابع "سمير أحمد جاد" من أبناء العزبة، أن المحول يشكل خطورة على حياتهم، لوضعه بشكل غير أمان وسط المنازل، وتقدم العشرات من أبناء القرية بعدة شكاوى، على قطاع الكهرباء، من أجل نقله من داخل الكتلة السكنية، ولكن دون جدوى.

 

وناشد أهالى العزبة، القائمين على قطاع الكهرباء بمنيا القمح بسرعة التحرك ونقل المحول حرصا على حياتهم.

 

محولا الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى (1)
محول الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى

 

محولا الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى (2)
الأطفال يلهون بجوار محول الكهرباء 

 

محولا الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى (4)
أحد الأهالى بجوار محول الكهرباء الذى يهدد حياتهم

 

محولا الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى (5)
محول الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى

 

محولا الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى (6)
محول الكهرباء وأسفلة كومة من قش الأرز

 

محولا الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى (8)
أحد الأطفال يلهو بجوار محول الكهرباء 

 

محولا الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى (9)
الأطفال بجوار محول الكهرباء

 

محولا الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى (11)
محول الكهرباء وأكوام قش الأرز

 

 


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