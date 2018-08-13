اضبط مخالفة.. محول كهرباء يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى بمنيا القمح

الشرقية - فتحية الديب

أعرب العشرات من أهالى عزبة بغدادى التابعة لقرية سنيطة أبو طوالة، بمنيا القمح بالشرقية، عن استيائهم الشديد من وجود محول كهرباء وسط الكتلة السكنية، ويمثل خطورة على حياتهم، خاصة مع تواجده بجوار أقوام من قش الأرز.

ويقول "محمود صلاح السيد" من أبناء العزبة، أن المحول الكهربائى المغذى للعزبة، تم وضعه منذ فترة كبيرة، داخل الكتلة السكنية، وسبق وتم إحترقه أكثر من مرة من شدة حرارة الجو، كما أنه يشكل خطورة على حياة الأطفال المقيمين بالعزبة، لقيامهم باللهو بالقرب منه.

وتابع "سمير أحمد جاد" من أبناء العزبة، أن المحول يشكل خطورة على حياتهم، لوضعه بشكل غير أمان وسط المنازل، وتقدم العشرات من أبناء القرية بعدة شكاوى، على قطاع الكهرباء، من أجل نقله من داخل الكتلة السكنية، ولكن دون جدوى.

وناشد أهالى العزبة، القائمين على قطاع الكهرباء بمنيا القمح بسرعة التحرك ونقل المحول حرصا على حياتهم.



محول الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى



الأطفال يلهون بجوار محول الكهرباء



أحد الأهالى بجوار محول الكهرباء الذى يهدد حياتهم



محول الكهرباء الذى يهدد حياة الأهالى والأطفال بعزبة بغدادى



محول الكهرباء وأسفلة كومة من قش الأرز



أحد الأطفال يلهو بجوار محول الكهرباء



الأطفال بجوار محول الكهرباء