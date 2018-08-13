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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:11 م
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استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الجيش الاسرائيلى فى غزة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:12 م
استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الجيش الاسرائيلى فى غزة تشييع جثمان شهيد فلسطينى ارشيفية
أ ف ب
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استشهد فلسطينى الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلى فى جنوب قطاع غزة، على ما أفاد مصدر طبى.

وقال المصدر إن "وسام يوسف حجازى 30 عاما ، استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها قبل نحو 3 أشهر شرق بلدة عبسان شرق خانيونس" قرب السياج الحدودى الفاصل في جنوب قطاع غزة.

وكان حجازى أصيب برصاصة في 14 مايو خلال مشاركته فى احتجاجات مسيرات "العودة"، ونقل حينها إلى مستشفى فى مصر لتلقى العلاج.

وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلى منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل أواخر مارس الماضى إلى 169 شهيد.

وتشهد حدود قطاع غزة منذ ذلك التاريخ احتجاجات تبلغ الذروة فى كل يوم جمعة لتأكيد "حق العودة اللاجئين" الفلسطينيين الى بلداتهم التى هجروا أو طردوا منها قبل نحو سبعين عاما، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، وفق ما تقول الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.

 


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