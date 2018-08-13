ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية لـ 436 قتيلا

جاكرتا (أ ش أ)

أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث فى إندونيسيا اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الأخير الذى ضرب جزيرة "لومبوك" إلى 436 قتيلا.

وذكرت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن إعادة البناء ستتكلف مئات الملايين من الدولارات، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم تقييم حجم الخسائر بالمنازل والبنية التحتية وغيرها من الممتلكات الناجمة عن الهزة الأرضية بحوالى 5 تريليونات روبية (أى ما يعادل 342 مليون دولار أمريكي).

وأعربت الوكالة عن توقعاتها بارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن الزلزال عندما تنتهى عمليات التقييم التى مازالت جارية.

وتسببت الهزة الأرضية التى وقعت يوم 5 أغسطس الجارى وبلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر فى إصابة مئات الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف الآخرين من منازلهم.