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الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:01 م
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 18 مصابا وتضرر 48 ألفا آخرين

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:02 م
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 18 مصابا وتضرر 48 ألفا آخرين أثار زلزال
أ ش أ
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب مقاطعة يونان جنوب غربى الصين اليوم الإثنين إلى 18 مصابا، إلى جانب تضرر أكثر من 48 ألف شخص من سكان المقاطعة.

وذكرت إدارة الشؤون المدنية بمقاطعة يونان - فى بيان - إن الزلزال ألحق أضرارا بنحو 6 آلاف منزل، فيما تم توزيع عشرات الخيام ومواد الإغاثة العاجلة على سكان المناطق الأكثر تضررا.

وكان زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مدينة يويشى بمقاطعة يونان جنوب غربى الصين صباح اليوم، إذ شعر سكان المنطقة بقوة الزلزال، وفر كثير منهم إلى خارج المنازل بحثا عن الأمان، فضلا عن تسبب الزلزال فى إلحاق أضرار بشبكتى الكهرباء والاتصالات فى المقاطعة.
وأطلقت إدارة الزلازل بالمقاطعة استجابة طارئة، وأرسلت فريقا من الخبراء إلى المناطق التى ضربها الزلزال للمساعدة.

 

 

 


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