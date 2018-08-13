ارتفاع أعداد ضحايا حرائق الغابات فى اليونان إلى 95 شخصا

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ارتفعت أعداد ضحايا الحرائق فى اليونان لتصل إلى 95 ضحية.

ونقلت وكالة أنباء (ذا جريك ريبورتر) اليونانية ، اليوم الاثنين ، عن مدير التحقيقات الفيدرالية بالشرطة اليونانية قوله إن أعداد الضحايا المُتعرّف على هويتهم ووجدوا فى قرية ماتى الساحلية، التى تقع فى وسط منطقة الحرائق ، 81 ضحية ، فيما لم يتم التعرف على هوية شخصين آخرين بعدما تم إجراء اختبار الحمض النووى عليهما.

وقد لقى 12 شخصا آخرين مصرعهم بعدما تم نقلهم إلى مستشفيات إقليم أتيكا اليونانى ليصل عدد الضحايا 95.