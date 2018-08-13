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إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:21 م
إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير طريق الإسكندرية الزراعى- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، إغلاق طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى جزئيا، لإجراء أعمال تطوير ورصف الطبقة الأسفلتية لكوبرى إيتاى البارود، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال، ليتم استقطاع نصف عرض الاتجاه لتنفيذ الأعمال مع ترك باقى عرض الطريق لتسيير حركة السيارات، على أن يتم البدء فى تنفيذها بالاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة و مع الانتهاء منه يتم الانتقال الى الاتجاه الآخر.

وستكون الأعمال بداية من يوم الأربعاء يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 4 مساء لمدة 15 يوما، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.


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