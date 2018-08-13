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إصابة ربة منزل وطفليها بحروق أثناء إعدادها الطعام بالدقهلية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:08 ص
إصابة ربة منزل وطفليها بحروق أثناء إعدادها الطعام بالدقهلية حريق - أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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أصيبت ربة منزل ونجليها، بحروق من الدرجة الثانية، اشتعلت النيران بهم، نتيجة تسرب غاز أثناء إعداد الطعام  بقرية بدواى التابعة لمركز المنصورة.
 
كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطار من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة لمركز شرطة المنصورة، بوصول كل من "حنان ن م" 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الثانية، ونجليها "يوسف س ا" 19 سنة، عامل، و"ا س ا" 24 سنة، عامل، مصابان بحروق بسيطة بالرقبة والزراع ويقيمون بقرية بدواى .
 
وانتقل رجال الشرطة، برئاسة العميد خالد الزينى مأمور مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ، وبسؤالهما قررا بأنه حال إعداد والدتهما الطعام حدث تسرب غاز من البوتاجاز واشتعلت النيران، وحدثت إصابتهم، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بالواقعة.
 
وعلى جانب آخر، تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ  لمركز شرطة السنبلاوين، بحدوث مشاجرة بين 5 أشخاص، ووجود مصابين بمنطقة البساتين.
 
وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة بين كل من، "ياسمين م ع" 15 سنة، و"إبراهيم م ع" 17 سنة، و"أماني ع" 48 سنة "طرف أول"، و"القاسمي م ط" 52 سنة، وتبين إصابتهم بسحجات وكدمات بالجسم.
 
وتمكن رجال المباحث من ضبط الطرفين، وبسؤالهم اعترفوا بتعديهم علي بعضهم البعض لخلافات بسبب الجيرة ولعب الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بالواقعة.
 

 


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