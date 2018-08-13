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إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمركز طهطا بسوهاج

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:39 ص
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمركز طهطا بسوهاج جانب من الإزالة
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة فورية لـ 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بناحية مركز طهطا، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

ومن جانبه أوضح حسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا انه تم القيام بحملات إزالة أسفرت عن تنفيذ 2 حالة إزالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية قرية شطورة بمساحة قيراط و14 سهم، وإزالة فورية لـ 3 حالات فى المهد بناحية بندر طهطا بمساحة حوالى 2 قيراط و 18 سهم، باستخدام معدات الوحدة، وبالاشتراك مع حماية الأراضى بالإدارة الزراعية وقسم العمليات والتفتيش المالى والإدارى، وجارى رصد حالات التعدى وإزالتها فور وقوعها .

وشدد عبد المنعم فى بيان، على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون مع المخالفين.

 

 

 


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