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إحالة طالب بالقيلوبية للتحقيق حاول تقطيع ورقة إجابة امتحان الثانوية العامة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:40 م
إحالة طالب بالقيلوبية للتحقيق حاول تقطيع ورقة إجابة امتحان الثانوية العامة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أحال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الإثنين، أحد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحانات الدور الثانى للتحقيق بعد ضبطه أثناء محاولته تقطيع ورقة الإجابة لمادة اللغة الإنجليزية، بإحدى المدارس التابعة لإدارة بنها التعليمية.
 
واكد "عجلان" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن غرفة المتابعة بالمديرية رصدت انتظام سير أعمال الامتحانات اليوم فى كافة اللجان على مستوى المحافظة دون وجود أية معوقات، ولم تتلق الغرفة بمديرية التربية والتعليم أية بلاغات بوجود أية مشكلات خلال اليوم الثالث لامتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة.
 
وأضاف وكيل تعليم القليوبية، أنه يتم متابعة الامتحانات بشكل دورى بجميع أنحاء المحافظة، وذلك من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم التى تتلقى أى شكاوى تعوق سير الامتحانات أولا بأول، لافتا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعى دون معوقات، وأن هناك تواصل مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم لمتابعة أعمال سير الامتحانات.
 
 

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