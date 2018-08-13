أوقاف الإسماعيلية تناقش استعدادات عيد الأضحى ومشروع الصكوك وساحات الصلاة

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال إبراهيم رمضان المتحدث الإعلامي لمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، إن الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف عقد اجتماعًا اليوم الأثنين ، بقيادات الدعوة بالمديرية، ورؤساء الأقسام الدعوية، ومفتشي المتابعة، وذلك لمناقشة ومتابعة الموضوعات الهامة في مقدمتها، مشروع صكوك الأضاحي وساحات ومساجد وخطباء عيد الأضحى المبارك.

وتضمن الاجتماع إحصائية بيع صكوك الأضاحي، الموزعة على الإدارات الفرعية، حسب عدد المساجد والكثافة السكانية بالمراكز والمدن الموجودة بها المساجد، والتأكيد على مراجعة ساحات صلاة عيد الأضحى، والرجوع إلى المديرية فى حالة حدوث أى تغيير فى الكشوف المبينة للساحات، وتشكيل غرفة متابعة مركزية بالمديرية لمتابعة صلاة عيد الأضحى، وكذا غرف متابعة فرعية بالإدارات الفرعية.

كما شدد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية خلال الاجتماع على السادة مفتشي المتابعة بتكثيف المرور على الإدارات الفرعية، ورفع درجات الإستعداد للوقوف على أعلى مستوى فى الدعوة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وحث أئمة المساجد على عقد قوافل دعوية للتوعية رواد المسجد بمناسك الحج كفريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه.