أمن الإسكندرية يضبط عاطلا اشترى هاتف محمول بأموال مزورة

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، بضبط عاطل لقيامه بشراء هاتف محمول عبر أحد المواقع الالكترونية، وتسليم البائع أموال مقلده، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط وإحضار المتهم، واعترف بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، من "م ج م" 24 سنة، مندوب بشركة الخدمات الملاحية، بقيام "ا ع م" 33 سنة، بدون عمل، المحكوم عليه فى عدد 3 قضايا " تبديد "، منهم القضية رقم 1052/2018 جنح قسم شرطة الوايلي - بأمن القاهرة، غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، حيث أنه قام بعرض هاتفه المحمول للبيع عن طريق أحد المواقع الإلكترونية OLX، وتلقى اتصال تليفونى من أحد الأشخاص وعرض عليه شراء التليفون مقابل مبلغ مالي17800جنيه، إلا أنه إكتشف أن المبلغ المالى مُقلد، و توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام المتحرى بارتكاب وقائع مماثلة بنفس الأسلوب .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم المنشية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وبحوزته مبالغ ماليه " 4300 جنيهاً - 6500 جنيه - هاتفي محمول"، و تحرر المحضر رقم 9629/2018 إداري قسم شرطة المنشية ،وجاري العرض على النيابة.