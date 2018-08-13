كتب : مصطفى عبد التواب

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين 13-8-2018، حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت 72.57 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 67.43 دولار للبرميل.



التوترات تتراجع بأسعار النفط

وقال تجار: إن آفاق الطلب على النفط تضعف بسبب النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب المشكلة الاقتصادية في تركيا، والتى ربما تمتد إلى الأسواق الناشئة.

ورغم حالة الحذر التي سادت أسواق النفط، كانت هناك عوامل حالت دون تكبد الأسعار مزيدا من الخسائر.

فقد بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات جديدة على إيران، والتي ستستهدف قطاع النفط الإيرانى أيضا بدءا من نوفمبر، حيث تُعد وإيران ثالث أكبر منتج للنفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).





أوبك تخفض توقعاتها للطلب على نفطها في 2019



توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين انخفاض الطلب على نفطها العام المقبل مع ضخ المنافسين المزيد من الخام، وقالت إن السعودية، أكبر مصدر للنفط فى العالم والحريصة على تجنب عودة تخمة المعروض، قلصت إنتاجها.



توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين انخفاض الطلب على نفطها العام المقبل مع ضخ المنافسين المزيد من الخام، وقالت إن السعودية، أكبر مصدر للنفط فى العالم والحريصة على تجنب عودة تخمة المعروض، قلصت إنتاجها. وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن العالم سيحتاج إلى 32.05 مليون برميل يوميا من الخام من الدول الأعضاء الخمس عشرة في عام 2019، بانخفاض قدره 130 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي. ويعني هبوط الطلب على نفط أوبك انحسار الضغوط على منتجين آخرين لتعويض نقص الإمدادات من فنزويلا وليبيا وربما من إيران مع إعادة فرض عقوبات أمريكية.

رئيس مؤسسة النفط الهندية: عقوبات إيران لا تفرض تهديدا على توسعة مصفاة تشيناى

فيما قال سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية يوم الاثنين إن من المستبعد أن تهدد العقوبات الأمريكية على إيران خطط المؤسسة الرامية إلى توسعة مصفاة تشيناى.