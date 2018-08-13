أسعار الدواجن ترتفع 200% فى تركيا بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة

كتب محمود محيى

استمرارا لسياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الاقتصادية الفاشلة، كشف نائب رئيس غرفة بائعى اللحوم فى تركيا عثمان يرديمجى، أن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة 200% خلال الـ 8 أشهر الأخيرة.

ونقلت صحف تركية، عن يرديمجى، قوله إن سعر كيلو جرام "أجنحة الدجاج" تجاوز قيمة النصف كيلو من اللحوم الحمراء، مؤكدا أن الأتراك لن يستطيعوا تلبية احتياجاتهم من الدجاج إذا استمر ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.

وقال يرديمجى، الذى يشغل أيضا منصب رئيس غرفة بائعى اللحوم فى أنطاليا، إن سعر الكيلو من أجنحة الدجاج بلغ اليوم 20 ليرة بعدما كان يبلغ فى يناير من العام الجارى 7 ليرات، وأنه من الصعب إنتاج الدجاج خلال موسم الصيف الحالى.

وتشير إحصاءات التضخم الخاصة بشهر يوليو الماضى، الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية إلى زيادة أسعار المستهلك بنسبة 0.55 % وبلوغ معدلات تضخم المستهلك السنوية حوالى 15.85 %.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين زيادة بنسبة 17.56 % مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2017 وزيادة بنسبة 25 % مقارنة بشهر يوليو من العام الماضى، وتعكس هذه النسب بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ يناير من عام 2004.