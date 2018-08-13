أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 13 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 13-8-2018.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى حق الاكتتاب لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، القاهرة للدواجن، الإسكندرية للخدمات الطبية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المنصورة للدواجن، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، مدينة نصر للإسكان والتعمير، السويس للأسمنت، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، بنك قناة السويس، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى.

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 867.477 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 229 مليون ورقة مالية بقيمة 703 مليون جنيه عبر تنفيذ 23.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.8% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.79%، والعرب على 6.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 3.8 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب، والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 17.1 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه 8.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2553 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 15273 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% عند مستوى 745 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 133 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.41 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 30.61 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.19%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 2.80 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.09%

- بنك التعمير والاسكان بسعر إغلاق 53.44 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.71%

- المصرية لتطوير صناعة البناء- ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 8.98 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.16%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها-1 بسعر إغلاق 0.16 جنيه بنسبة تراجع بلغت 40.74%

- حق الاكتتاب لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى-1 بسعر إغلاق 0.47 جنيه بنسبة تراجع بلغت 22.95%

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما-1 بسعر إغلاق 0.17 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15%

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.21%

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد بسعر إغلاق 19.10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.95%