أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 13-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 13-8-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 867.477 مليار جنيه.

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 867.477 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 229 مليون ورقة مالية بقيمة 703 مليون جنيه عبر تنفيذ 23.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.8% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.79%، والعرب على 6.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 3.8 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب، والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 17.1 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه 8.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2553 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 15273 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% عند مستوى 745 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 133 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

شطب القومية للأسمنت

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن ورود طلب من الممثل القانوني لشركة القومية للأسمنت لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 10.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية في 24 مايو الماضى، والمصدق على محضرها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضافت البورصة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختياري والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقا.