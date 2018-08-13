أحمد درويش يؤكد تشابك مصالح الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى

كتب : مصطفى عبد التواب

قال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، إن مثلث الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى هو مجتمع مصالحه متشابكة لا يمكن أحد منهم أن يعمل دون الآخر.

وأضاف درويش خلال كلمته بمؤتمر الاستفادة من الجمهور فى توفير بيانات أهداف التنمية المستدامة، الذى ينظمه مركز بصيرة، أن توفر المعلومات كما أنه مسئولية الثلاثة أطراف الخاصة بالمثلث ، فيجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لديهم في إتاحتها والاستفادة منها بما يرتقي بالمجتمع ويحقق أهداف التنمية المستدامة.