5260 طالب ثانوية عامة "دور ثانى" يؤدون امتحان اللغة الثانية

بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثانى، أداء امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإيطالية - الإسبانية) خلال الفترة الأولى، بإجمالى 5260 طالبًا وطالبة، وفي مادة التربية الوطنية خلال الفترة الثانية بإجمالي 2392 طالبًا وطالبة.

وأكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تواصلت مع رؤساء لجان سير الامتحانات وتاكدت من وصول أسئلة الامتحانات إلى مقر اللجان دون تأخير وتم تسليمها للطلاب فى التاسعة صباحا تزامنا مع انطلاق لجنة الامتحان.

وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة، على أن اى طالب يصور أسئلة أو أجوبة وينشرها على مواقع التواصل سوف يتم محاسبته وفقا القانون دون رحمة أو تهاون مع أحد.