5 قرارات جمهورية بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة ومستشارين مساعدين

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية بتعيينات فى مجلس الدولة.

تضمن القرارات تعيين نواب لرئيس مجلس الدولة، ومستشارين، ومستشارين مساعدين (أ)، ومستشارين مساعدين (ب) ، ونواب.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية.