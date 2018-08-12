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الأحد، 12 أغسطس 2018 04:04 م
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5 قرارات جمهورية بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة ومستشارين مساعدين

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:54 م
5 قرارات جمهورية بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة ومستشارين مساعدين مجلس الدولة
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية بتعيينات فى مجلس الدولة.
 
تضمن القرارات تعيين نواب لرئيس مجلس الدولة، ومستشارين، ومستشارين مساعدين (أ)، ومستشارين مساعدين (ب) ، ونواب.
 
 
ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
 
 

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السيسي

الجريدة الرسمية

قرار جمهوري

مجلس الدولة




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