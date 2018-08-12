الرئيسية أخبار عاجلة 5 قرارات جمهورية بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة ومستشارين مساعدين الأحد، 12 أغسطس 2018 03:54 م مجلس الدولة كتب محمد الجالى إضافة تعليق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية بتعيينات فى مجلس الدولة. تضمن القرارات تعيين نواب لرئيس مجلس الدولة، ومستشارين، ومستشارين مساعدين (أ)، ومستشارين مساعدين (ب) ، ونواب. ونشر القرار بالجريدة الرسمية. إضافة تعليق السيسي الجريدة الرسمية قرار جمهوري مجلس الدولة فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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