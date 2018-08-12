100 دائرة انتخابية فى بريطانيا تتحول لدعم البقاء فى الإتحاد الأوروبى

لندن (أ ش أ)

كشف تحليل جديد لاستطلاعات الرأى اليوم الأحد، أن أكثر من 100 دائرة انتخابية دعمت الخروج من الإتحاد الأوروبى فى استفتاء عام 2016 ستصوت للبقاء فى التكتل الأوروبى الآن.

وتشير النتائج، التى حصلت عليها "صحيفة الأوبزرفر" البريطانية، إلى أن معظم المقاعد فى إنجلترا واسكتلندا وويلز تحتوى الآن على غالبية الناخبين الذين يريدون البقاء فى الاتحاد الأوروبى، ومن بين الدوائر التى يتبين أنها تحولت من الخروج للبقاء دائرة وزير الخارجية السابق بوريس جونسون فى "أوكسبريدج وساوث رويسليب"، ومايكل جوف "سارى هيث" ومقاعد البرلمانيين الموالين لحزب العمال البريطانى فرانك فى "بيركينهيد" وجراهام سترينجر فى "بلاكلى وبروتون".

وستزيد النتائج من الضغط على زعيم حزب العمال جيريمى كوربين لإعادة النظر فى رفض الحزب تقديم دعمه لاستفتاء ثان حول عضوية الاتحاد الأوروبى.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأى تشير بشكل منتظم إلى تقدم قوى للبقاء بين ناخبى حزب العمال، إلا أن غالبية الدوائر الانتخابية التابعة للحزب دعمت "البريكست" فى عام 2016 ، تاركةً استراتيجيى الحزب حذرين من أى اقتراح قد لا يحقق الانسحاب.