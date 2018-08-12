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10 سبتمبر.. الحكم على متهم بالتجمهر بمنطقة عين شمس

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:59 م
10 سبتمبر.. الحكم على متهم بالتجمهر بمنطقة عين شمس محكمة- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة متهم فى القضية رقم 13796 لسنة 2014 بتهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، لجلسة 10 سبتمبر للحكم.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول

 كانت النيابة العامة قد أحالت فى وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.


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