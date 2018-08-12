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وكيل صحة الأقصر: تشغيل جهازين سباب بحضانة مستشفى القرنة لخدمة الأهالى

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:56 ص
وكيل صحة الأقصر: تشغيل جهازين سباب بحضانة مستشفى القرنة لخدمة الأهالى محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، تشغيل 2 جهاز سباب بحضانة مستشفى القرنة المركزى، لتخفيف العبء على المواطنين فى تحمل تكلفة الحضانات الخاصة، والتى قد تصل تكلفة الليلة الواحدة على جهاز السباب بالحضانات الخاصة إلى 900 جنيهاً.

وأوضح وكيل الصحة في بيان صحفى، أن جهاز السباب هو عبارة عن جهاز يستخدم مع الحضانات، لمساعدة الأطفال الغير مكتملى النمو على عملية التنفس، لافتاً إلى أن مستشفى القرنة تضم 10 حضانات للأطفال، وسيتم تشغيل جهاز السباب الثالث خلال الفترة المقبلة بعد وصول وصلة الاكسجين الخاصة به.

 


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