وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع عمل امتداد وصلات النت فائق السرعة للمدارس

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تابع الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، وبرفقته المهندس حسن علي عيسى مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بالمحافظة أعمال امتداد وصلات كابلات الألياف الضوئية "الفايبر"، على طول الامتداد من قرية المنيرة وحتى مدينة الخارجة، والتي تستهدف العمل تدشين وتطوير الإنترنت فائق السرعة لمدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة.

وقال التداوي في بيان له أنه تم الانتهاء من 17 مدرسة ثانوية من أصل 27 مدرسة على مستوى المحافظة حتى أسوار المدارس كمرحلة أولى ضمن أعمال تطوير منظومة المدارس بالمحافظة، وجارى العمل لاستكمال المشروع قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن توصيل الإنترنت إلى المدارس يدعم العملية التعليمية بصورة أفضل.