video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع عمل امتداد وصلات النت فائق السرعة للمدارس

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:15 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع عمل امتداد وصلات النت فائق السرعة للمدارس جانب من الاعمال
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق
تابع الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، وبرفقته المهندس حسن علي عيسى مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بالمحافظة أعمال امتداد وصلات كابلات الألياف الضوئية "الفايبر"، على طول الامتداد من قرية المنيرة وحتى مدينة الخارجة، والتي تستهدف العمل تدشين وتطوير الإنترنت فائق السرعة لمدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة. 
 
وقال التداوي في بيان له أنه تم الانتهاء من 17 مدرسة ثانوية من أصل 27 مدرسة على مستوى المحافظة حتى أسوار المدارس كمرحلة أولى ضمن أعمال تطوير منظومة المدارس بالمحافظة، وجارى العمل لاستكمال المشروع قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن توصيل الإنترنت إلى المدارس يدعم العملية التعليمية بصورة أفضل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم الوادى الجديد يستكمل برنامج الرحلات العلمية للطلاب

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة